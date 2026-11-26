Adiyat Suresi, Mushaf'taki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü suredir. Asr suresinden sonra, Kevser suresinden önce Mekke'de inmiştir; Medine'de indiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. Adiyat Suresi 11 ayettir. Adiyat Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşu, meali ve tefsirini Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından derledik.

Adiyat Ne Demek?

Âdiyât, hızlı koşan atlar manasına gelmektedir. Sure, adını ilk ayetinde geçen bu kelimeden alır.

Adiyat Suresi'nin Konusu

İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

Adiyat Suresi Arapça Okunuşu

Adiyat suresi oku:





Adiyat Suresi Türkçe Okunuşu

Adiyat Suresi'nin 11 ayetinin Latin harfleriyle okunuşu şöyledir:

1. Vel adiyati dabha

2. Fel muriyati kadha

3. Fel muğırati subha

4. Fe eserne bihı nak'a

5. Fe vesatne bihı cem'a

6. İnnelinsane li rabbihı le kenud

7. Ve innehu ala zalike le şehıd

8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur

10. Ve hussıle ma fis sudur

11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Adiyat Suresi İngilizce Meali

1- By the (Steeds) that run, with panting (breath),

2- And strike sparks of fire,

3- And push home the charge in the morning,

4- And raise the dust in clouds the while,

5- And penetrate forthwith into the midst (of the foe) en masse;-

6- Truly man is, to his Lord, ungrateful;

7- And to that (fact) he bears witness (by his deeds);

8- And violent is he in his love of wealth.

9- Does he not know,- when that which is in the graves is scattered abroad

10- And that which is (locked up) in (human) breasts is made manifest-

11- That their Lord had been Well-acquainted with them, (even to) that Day.?

Adiyat Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. ﴾1-6﴿

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Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. ﴾7﴿

Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. ﴾8﴿

Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. ﴾9-11﴿

Adiyat Suresi Tefsiri

Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki âyetlerdeki mesajın önemine dikkat çekmektir.

Burada "insan" kavramıyla genel olarak insan türünün kastedildiği, çünkü bütün insanlarda bu tür olumsuz özelliklerin az çok bulunduğu belirtildiği gibi (bk. İbn Âşûr, XXX, 502-503), özellikle hidayetten nasibini alamamış insanların söz konusu olduğu da söylenmiştir. Râzî, bu ikinci yorumun çoğunluğun görüşü olduğunu belirtir (XXXII, 67). Bu âyetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecîbesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır. 6. âyetteki kenûd kelimesinin bir hadiste şöyle açıklandığı rivayet edilir: "Öyle bir nankördür ki yalnız başına yer, kölesini döver, malî görevlerini yerine getirmez" (Taberî, XXX, 180). 7. âyet insanın kendisinin de bu nankörlüğünün farkında olduğunu, buna bizzat kendi vicdanının da tanıklık ettiğini belirtmektedir. Âyete "Şüphesiz buna Allah şahittir" mânası da verilmiştir (Taberî, XXX, 180). Bu takdirde âyet Allah'ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşır. Fakat birinci mâna bağlama daha uygundur. Âyete ayrıca "Nankör kişi âhirette kendi aleyhine şahitlik edecektir" şeklinde de mâna verilebilir (Elmalılı, IX, 6021). "Mal" diye tercüme ettiğimiz 8. âyetteki hayır kelimesini Râgıb el-İsfahânî, "akıl, adalet, fazilet, faydalı nesne vb. genellikle insanların rağbet ettiği şey" şeklinde tarif etmiştir (Müfredâtü'l-Kur'an, "hyr" md.). Eski Araplar'da kelime sıklıkla "mal" ve özellikle "at" anlamında kullanılmaktaydı. Burada da "çok mal, servet" mânasında kullanılmıştır.

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Dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve nankörlük eden kimse kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye davet edilmekte ve uyarılmakta; aksi halde o kişinin, kıyamet gününde, kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı, bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü (bk. Târık 86/9), gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların açığa çıkarıldığı zaman perişan olacağı bildirilmektedir. "Kalplerde gizlenenlerin ortaya konması", niyet halinde kalıp eyleme dönüşmeyen kötü düşüncelerin mutlaka cezalandırılacağını değil; davranışların dayandığı niyet ve yöneldiği amaçların değerlendirileceğini ifade etmektedir. 11. âyette "İşte o gün (anlayacaklar ki) rableri onlardan tam mânasıyla haber dardır" buyurulması, Allah Teâlâ'nın onların niyetlerini ve yaptıklarını önceden bildiği gibi kıyamet gününde de her şeyden haber dar olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü O'nun ilmi sonsuzdur, hiçbir şeyden gafil değildir, gizli olanı da âşikâr olanı da, öncekini de sonrakini de bilir. Dünyada verdiği nimetlere karşı nankörlük ve cimrilik ederek bu nimetlerden Allah yolunda harcamamış olan kimselerin yaptıklarından da mutlaka haber dardır ve âhirette bunu gösterecek, yapılanların karşılığını da verecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adiyat Suresi kaçıncı suredir?

Adiyat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 100. suresidir.

Adiyat Suresi kaç ayettir?

Adiyat Suresi 11 ayettir.

Adiyat Suresi nerede indi?

Mekke döneminde, Asr suresinden sonra inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır.

Adiyat Suresi'nin konusu nedir?

Sure, insanın Rabbine karşı nankörlüğünü ve mala düşkünlüğünü anlatır; kıyamet günü kabirlerdekilerin diriltileceğini ve kalplerdekilerin ortaya çıkarılacağını hatırlatır.