EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: Emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 16.881 TL alanlar...

Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak. 5 aylık net emeklilik zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı ise 18 bin 773 liraya yükselecek.