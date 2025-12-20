TOKİ'ye kaç kişi başvuru yaptı? TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci için geri sayım başladı. 81 ilde 10–19 Aralık tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Canlı yayınlanacak çekiliş sonrası isim isim kura listelerinin ne zaman açıklanacağı vatandaşların en çok araştırdığı konu oldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı, gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Başvuru yapan binlerce vatandaş, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından açıklanacak isim listelerini merak ediyor. Kura sonuçlarının e-Devlet ve TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuruları 10 Kasım'da başlayan projeye 5 milyondan fazla kişi başvuru yaptı.