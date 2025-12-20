TOKİ'ye kaç kişi başvuru yaptı? TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.