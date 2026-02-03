MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2026: Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak, enflasyon farkı kaç oldu?

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Ocak 2026 ayında enflasyon aylık %4,84 olarak kaydedildi.

Bağ-Kur emeklileri: Ocak ayında gerçekleşen bu %4,84 enflasyon farkını doğrudan zam olarak hak etmiş oldu. Bu tutar Temmuz 2026 maaşlarına yansıyacak.