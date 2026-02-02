MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için normal başvuru süresini kaçıran adaylar, MSÜ geç başvuru işlemlerini 3 Şubat 2026 Salı günü tamamlayabilecek. ÖSYM, başvuruların yalnızca AIS sistemi üzerinden alınacağını duyurdu. Adaylar işlemlerini 23.59’a kadar çevrim içi yapabilecek, ücret ise %50 artırımlı olarak ödenecek.
Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim hedefleyen adaylar için MSÜ geç başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 MSÜ sınavı kapsamında geç başvuru hakkı, başvuru dönemini kaçıran adaylara bir günlüğüne tanınıyor.
Geç başvurular 3 Şubat’ta alınacak
ÖSYM’nin takvimine göre 2026-MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 Salı günü yapılacak. Adaylar, başvurularını saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
MSÜ geç başvurusu nereden yapılır?
Başvuru işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülecek. Adayların ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak gerekli adımları tamamlaması gerekiyor. Geç başvuru ekranı yalnızca belirlenen tarihte aktif olacak.
MSÜ 2026 sınav tarihi ve ücret bilgisi
ÖSYM, MSÜ 2026 sınavının 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacağını açıkladı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı yatırılacak. Ödeme işlemi yalnızca ÖSYM internet sayfasındaki e-İŞLEMLER menüsünde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak. ÖSYM, geç başvuru gününde bankalardan ödeme yapılmaması gerektiğini vurguluyor.