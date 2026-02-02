Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ile 75. dakikada Dorgeles Nene attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Kocaelispor'a konuk oldu.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ile 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Meksikalı orta saha Edson Alvarez cezalı duruma düştü. Alvarez, Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 46'ya yükseltti ve maç fazlasıyla açılan farkı 3'e indirdi. Kocaelispor ise 24 puanla 9. sırada kaldı.
2' Habib Keita'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Can Keleş'in kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
5' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Marco Asensio'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda Gökhan Değirmenci topa hakim olmayı başardı.
14' Can Keleş'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.
31' Massadio Haidara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bruno Petkovic'in yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.
45' Edson Alvarez'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Show son anda topu uzaklaştırmayı başardı.
45+1' Talisca'nın pasıyla topla buluşan Marco Asensio, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Gökhan Değirmenci'nin sağından üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
56' Can Keleş'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Bruno Petkovic'in gelişine yaptığı vuruşta Ederson köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.
59' Kocaelispor gole yaklaşıyor! Sol kanattan kazanılan korneri Ahmet Oğuz'un ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Show'dan seken top üst direkten geri geldi.
75' Semedo'nun ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Dorgeles Nene, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Değirmenci'nin yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.