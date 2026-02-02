Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde 3 Şubat 2026 Salı günü Zonguldak merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapılacak. Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapılacak TOKİ çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek. Böylece kentte inşa edilecek bin 872 sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Zonguldak kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Zonguldak kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11:00’de Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Zonguldak merkez Kilimli, Beycuma, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu’da inşa edilecek toplam bin 872 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. TOKİ Zonguldak kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Zonguldak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Zonguldak kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ZONGULDAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Zonguldak merkez Kilimli, Beycuma, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu’da toplam bin 872 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300
BEYCUMA 60
ALAPLI 120
ÇAYCUMA 100
KARAPINAR 47
NEBİOĞLU 100
PERŞEMBE 100
DEVREK 300
ÇAYDEĞİRMENİ 100
EREĞLİ 250
EREĞLİ GÜLÜÇ 38
KANDİLLİ 100
ORMANLI 63
GÖKÇEBEY 100
KOZLU 94
TOKİ KONUTLARI PEŞİNAT TUTARI VE VADE SAYISI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ZONGULDAK TOKİ KONUTLARI ÖDEME PLANI
Zonguldak'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Zonguldak'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Zonguldak'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.