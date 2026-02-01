TÜİK enflasyon açıklama tarihi 2026: Ocak enflasyon verisi piyasaları nasıl etkiler, faiz beklentisi ne yönde?

TÜİK’in 3 Şubat’ta açıklayacağı Ocak ayı enflasyon verileri milyonların gündeminde ilk sıraya çıktı. Yılın ilk TÜFE rakamları öncesinde gözler TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine çevrilirken, ocak ayı enflasyon beklentisinin yükselmesi dikkat çekti. Buna karşın Merkez Bankası’nın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, piyasalarda “enflasyonda yön değişiyor mu?” sorusunu öne çıkardı. Açıklanacak veri, hem yılın ekonomik rotası hem de faiz beklentileri açısından kritik sinyal verecek.
Türkiye’de Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım devam ediyor. 2026’nın ilk TÜFE rakamlarını açıklayacak olan TÜİK, ekonomide yılın ilk sinyallerini ortaya koyacak veri setini 3 Şubat Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklama öncesinde TCMB’nin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, beklentilerdeki yön değişimini gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ocak enflasyon rakamlarını 3 Şubat Salı günü saat 10.00’da duyuracak. Bu veri, yılın ilk ayında tüketici fiyatlarındaki değişimi göstermesi açısından piyasa ve hanehalkı gündeminde öne çıkıyor.
Geçen ayın enflasyon verisi: Aralıkta yıllık yüzde 30,89
Bir önceki enflasyon açıklaması ise 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılmıştı. Buna göre 2025 Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak kayda geçti.
TCMB anketinde kısa vadeli TÜFE beklentisi yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla yürüttüğü Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette, bir önceki dönemde yüzde 3,44 olarak ölçülen ocak ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 3,76 seviyesine çıktı.
12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri aşağı çekildi
Anket verileri, kısa vadede TÜFE artışı beklentisinin yükseldiğini gösterirken orta vadede daha düşük bir enflasyon patikası öne çıktı. Buna göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e indi.
Kur, cari açık ve büyüme beklentileri
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 51,8879 olarak hesaplandı. Cari işlemler açığı beklentisi yıl sonu için 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için 29,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Anket sonuçlarında 2026 büyüme beklentisi cari yıl için yüzde 3,9’da sabit kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,3 seviyesinde yer aldı.
Faiz beklentilerinde düşüş eğilimi
TCMB’nin politika faizine ilişkin tahminlerde ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantı beklentisi yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı beklentisi yüzde 33,80 olarak açıklandı. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 26,96 seviyesine geriledi.