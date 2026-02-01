TÜİK enflasyon açıklama tarihi 2026: Ocak enflasyon verisi piyasaları nasıl etkiler, faiz beklentisi ne yönde?

Kur, cari açık ve büyüme beklentileri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 51,8879 olarak hesaplandı. Cari işlemler açığı beklentisi yıl sonu için 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için 29,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Anket sonuçlarında 2026 büyüme beklentisi cari yıl için yüzde 3,9’da sabit kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,3 seviyesinde yer aldı.