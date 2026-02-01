Okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı valilikten açıklama geldi mi?

2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin öğrencilerin merakı sürerken, şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilikler tarafından genel bir tatil kararı açıklanmış değil. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine; kar yağışının şiddeti, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve bölgesel risk durumuna göre illerin valilikleri tarafından karar verilecek. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, yaşadıkları ilde yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeye devam ediyor.