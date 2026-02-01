Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. İkinci dönemin 26 Haziran’da sona ereceği belirtilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı yağmur ve kar yağışı uyarıları sonrası gözler valiliklerden gelecek kararlara çevrildi. Çok sayıda ilde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle “Yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yükselirken, öğrenciler ve veliler valiliklerden yapılacak kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki yarın okullar tatil mi, valiliklerden 2 Şubat Pazartesi kar tatiliyle ilgili resmi bir duyuru var mı, son durum ne?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava tahmin raporunda çok sayıda il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından özellikle öğrenci ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlere göre; Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Amasya, Tokat, Sivas, Tunceli, Erzincan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı ve Ardahan’da sağanak yağış ile kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı valilikten açıklama geldi mi?
2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin öğrencilerin merakı sürerken, şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilikler tarafından genel bir tatil kararı açıklanmış değil. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine; kar yağışının şiddeti, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve bölgesel risk durumuna göre illerin valilikleri tarafından karar verilecek. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, yaşadıkları ilde yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeye devam ediyor.
İstanbul’da okullar tatil mi?
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Trakya'dan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte, bugün Edirne ve Kırklareli'de kar yağışı görülecek. Bölgede hava sıcaklığının bugünden sonra hızla düşecek.
Pazartesi sabahından itibaren İstanbul'a giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte İstanbul'un batı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek.
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi. Vatandaşlara kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı valilikten yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için de 54 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. O iller sırasıyla şunlar oldu:
Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce