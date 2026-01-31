İLK 6 AY MAAŞ DESTEĞİ: İlk 6 Ay Maaş Desteğinden Kimler Faydalanabilecek, Şartları Belli Oldu Mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere istihdam müjdesi geldi. Yeni destek paketiyle işe giren gençlerin ilk 6 aylık maaşının bir kısmı devlet tarafından karşılanacak, sigorta başlangıcında da kolaylık sağlanacak.
Genç işsizliği azaltmaya yönelik yeni destek programı açıklandı. İlk 6 ay maaş desteğini kapsayan düzenleme ile hem gençler iş hayatına adım atacak hem de işverenlerin mali yükü hafifleyecek.
İLK 6 AY MAAŞ DESTEĞİ 2026 NEDİR?
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdam hamlesi- güç tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18 25 yaş arası işe girenlerin, girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamasına göre;
Programın kapsamı: “Genç İstihdam Hamlesi – Güç Tanıtım Programı” kapsamında özel sektörle iş birliği içinde tasarlanan yeni destek paketi duyuruldu. Amaç, 18–25 yaş arası gençlerin istihdama girişini hızlandırmak ve ilk iş deneyiminde mali yükleri azaltmak.
6 AYLIK MAAŞ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK, ŞARTLAR NELER?
Yeni istihdam teşvik programı kapsamında, 18-25 yaş arası gençler bu destekten yararlanabilecek. Şartlar arasında, işe ilk kez giriyor olmak ve özel sektör bünyesinde istihdam edilmek bulunuyor. Program dahilinde işe başlayan gençlerin ilk 6 aylık maaşları devlet tarafından karşılanacak, ayrıca sigorta başlangıcı yapılacak ve 6 aya kadar tüm sigorta primleri ödenecek. Bu uygulama, hem gençlerin iş hayatına güvenli bir adım atmasını hem de işverenlerin mali yükünün azalmasını hedefliyor.
Erdoğan açıklamasında;
"Üstelik bunun karşılığında işverenler herhangi bir istihdam garantisi şartı istemiyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç, aynı şekilde "tecrübesiz" şeklindeki önyargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacak." ifadelerini kullandı.
İLK 6 AY MAAŞ DEVLETTEN KAMPANYA DETAYLARI
Maaş desteği: 18–25 yaş aralığında ilk kez işe giren gençlerin işe başladıkları andan itibaren ilk 6 aylık maaşları devlet tarafından karşılanacak.
Sigorta prim desteği: Aynı gençlerin iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık dahil olmak üzere ilk 6 aya kadar sigorta primleri devlet tarafından ödenecek (İŞKUR üzerinden yürütülecek destekler de paketin parçası).
Staj ve cep harçlığı bileşeni: Program eklerinde, aktif iş gücü faaliyetlerine katılan gençlere günlük 1.375 TL cep harçlığı ve genişletilmiş staj destekleri öngörülüyor; Ulusal Staj Programı İŞKUR çatısı altında birleştiriliyor.
Bütçe ve hedefler: Açıklamalarda önümüzdeki 3 yılda milyonlarca gencin kapsama alınacağı ve programa büyük bir kaynak tahsis edileceği vurgulandı (detaylı başlıklar kamuoyuna sunulan konuşma notlarında yer aldı).
İşveren tarafı kazanımları: İşverenlerin ilk 6 ayda ücret ve prim maliyeti taşımaması; stajyer ve genç istihdamını artıracak düzenlemelerle işletmelerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.
Uygulama adresi: Başvurular ve yürütme süreçlerinde İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarının altyapısı (staj portalı, aktif iş gücü programları) kullanılacak.
1375 TL STAJ DESTEĞİ VERİLECEK
Erdoğan Beştepe'de yaptığı konuşmada öğrencilere 1375 TL staj desteği verileceği müjdesini duyurdu. Erdoğan konuyla ilgili;
"Staj desteklerimizi önümüzdeki 3 yıl için 27 milyar lira olarak belirledik. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerini staj başvurularını bugün itibariyle İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.
Programda gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primlerini de üzerinden bu surette önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize 108 milyar lira kaynak ayırdık. " açıklamalarında bulundu.