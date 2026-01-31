İLK 6 AY MAAŞ DESTEĞİ: İlk 6 Ay Maaş Desteğinden Kimler Faydalanabilecek, Şartları Belli Oldu Mu?

6 AYLIK MAAŞ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK, ŞARTLAR NELER?

Yeni istihdam teşvik programı kapsamında, 18-25 yaş arası gençler bu destekten yararlanabilecek. Şartlar arasında, işe ilk kez giriyor olmak ve özel sektör bünyesinde istihdam edilmek bulunuyor. Program dahilinde işe başlayan gençlerin ilk 6 aylık maaşları devlet tarafından karşılanacak, ayrıca sigorta başlangıcı yapılacak ve 6 aya kadar tüm sigorta primleri ödenecek. Bu uygulama, hem gençlerin iş hayatına güvenli bir adım atmasını hem de işverenlerin mali yükünün azalmasını hedefliyor.

Erdoğan açıklamasında;

"Üstelik bunun karşılığında işverenler herhangi bir istihdam garantisi şartı istemiyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç, aynı şekilde "tecrübesiz" şeklindeki önyargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacak." ifadelerini kullandı.