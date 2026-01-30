TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI 2026 YOUTUBE İZLE! 30 Ocak 500 bin konut projesi Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman, başladı mı? TOKİ sonuç isim listesi...

TOKİ Karabük kura çekilişi, 30 Ocak tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Karabük’te inşa edilecek 1.600 konutun hak sahipleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişle belirlendi.
Karabük’te TOKİ tarafından yapılacak 1.600 konut için kura heyecanı sona erdi. 30 Ocak’ta gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.
TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Karabük kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü saat 11:00'da yapılıyor. Kura çekilişi Karabük Kültür Merkezi' nde düzenlenecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ASİL VE YEDEK LİSTE
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA TAKVİMİ 2026
Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.