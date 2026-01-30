TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI 2026 YOUTUBE İZLE! 30 Ocak 500 bin konut projesi Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman, başladı mı? TOKİ sonuç isim listesi...

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.