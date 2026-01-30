Bakan Ersoy duyurdu: Turizm'de 2025 yılında rekor gelir

Turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu. Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı son çeyrek turizm verilerini değerlendirdi.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Turist sayısı önceki yıla göre yüzde 2,7 arttı. 2025'in ilk 9 ayında 50 milyar dolar gelir elde ettik.

En çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ve dördüncü çeyrek Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 782 milyon 446 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 18'ini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler.







