TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu? 4 bin 370 konut kurasına katılacaklar listesi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri Türkiye genelinde il il sürerken, Afyonkarahisar’da kura tarihine ilişkin beklenti giderek arttı. Merkez ve ilçelerde toplam 4 bin 370 konutun yapılacağı proje için başvuru yapan vatandaşlar, kura takvimi ve açıklanacak detaylara kilitlendi. Afyonkarahisar TOKİ kura çekiminin hangi gün yapılacağı ve sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut atılımlarından biri olan 500 bin konut projesinde dikkatler Afyonkarahisar’a çevrildi. TOKİ tarafından sürdürülen kura süreçlerinde birçok ilde hak sahipleri belli olurken, Afyonkarahisar’da inşa edilecek 4 bin 370 konut için kura çekimine ilişkin bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahiplerinin açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor.
TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi ne zaman?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar’da hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açılacak. Proje kapsamında Afyonkarahisar’da toplam 4 bin 370 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Afyonkarahisar kura çekimi tarihine dair TOKİ tarafından resmi duyuru yapıldı. Buna göre, Afyonkarahisar TOKİ kurası 5 Şubat’ta saat 11:00’da gerçekleştirilecek.
Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Afyonkarahisar TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.
TOKİ Afyonkarahisar kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
TOKİ Afyonkarahisar kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar TOKİ konutları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Afyonkarahisar'da fiyatlar şu şekilde:
Afyonkarahisar'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Afyonkarahisar'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Afyonkarahisar'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
