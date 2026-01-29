İzmir'de İZSU su kesintileri sıkça gündeme gelen bir konu haline geldi. Özellikle su kesintisi İzmir aramalarında vatandaşlar, günlük yaşamlarını etkileyecek planlı veya arıza kaynaklı kesintileri takip ediyor. Bugün (29 Ocak 2026) itibarıyla Buca su kesintisi de dahil olmak üzere birçok ilçede ana boru arızaları nedeniyle su verilemiyor. İZSU yetkilileri, su kesintisi uygulamalarının genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğlene kadar sürdüğünü belirtiyor.
İzmir’de yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alırken, özellikle İZSU su kesintileri sorguları her gün daha fazla artıyor. Güncel su kesintisi İzmir duyurularını takip etmek isteyenler, arama motorlarında sıkça su kesintisi ve ilçe bazlı kesinti bilgilerine yöneliyor. Son günlerde en çok merak edilen bölgelerden biri olan Buca su kesintisi kapsamında ise mahalle mahalle kesinti saatleri ve arıza çalışmaları İZSU tarafından paylaşılırken, Ana hatta meydana gelene arıza nedeniyle yeni kesintilerin yaşanacağı belirtildi.
İzmir’de hangi ilçe ve mahallede sular kesilecek?
BUCA EFELER, UFUK 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ADATEPE, AKINCILAR, ATATÜRK, AYDOĞDU, BARIŞ, BELENBAŞI, BUCA KOOP, CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, ÇALDIRAN, ÇAMLIK, ÇAMLIKULE, ÇAMLIPINAR, DİCLE, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, FIRAT, GAZİLER, GÖKSU, GÜVEN, HÜRRİYET, İNKILAP, İNÖNÜ, İZKENT, KARACAAĞAÇ, KARANFİL, KAYNAKLAR MERKEZ, KIRKLAR, KOZAĞAÇ, KURUÇEŞME, LALELİ, MENDERES, MURATHAN, MUSTAFA KEMAL, SEYHAN, ŞİRİNKAPI, VALİ RAHMİ BEY, YAYLACIK, YENİGÜN, YEŞİLBAĞLAR, YILDIZ, YILDIZLAR, YİĞİTLER, ZAFER, 29 EKİM 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERZENE, EVKA 3 29.01.2026 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Vana Arızası BORNOVA ERZENE MAHALLESİ 113/9 SOKAK İÇİ.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 29.01.2026 saat 10:07 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATATÜRK, ATIFBEY, BEYAZEVLER, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, IRMAK, MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KARABAĞLAR 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası (KARABAĞLAR BÖLGESİNİN TAMAMI ETKİLENMEKTEDİR.)
KONAK AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, BARBAROS, ÇANKAYA, ÇİMENTEPE, DAYIEMİR, DUATEPE, GÖZTEPE, HASAN ÖZDEMİR, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, KOCATEPE, MURAT REİS, PİRİ REİS, SELÇUK, TURGUT REİS, VEZİRAĞA, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 19 MAYIS, 2.KADRİYE 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA 29.01.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru ArızasıAna hatta meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 29.01.2026 saat 08:42 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YENİKENT, ZEYTİNALANI 29.01.2026 saat 09:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası nedeniyle Kekliktepe ve civarında sular kesilecek.