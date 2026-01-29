İzmir’de yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alırken, özellikle İZSU su kesintileri sorguları her gün daha fazla artıyor. Güncel su kesintisi İzmir duyurularını takip etmek isteyenler, arama motorlarında sıkça su kesintisi ve ilçe bazlı kesinti bilgilerine yöneliyor. Son günlerde en çok merak edilen bölgelerden biri olan Buca su kesintisi kapsamında ise mahalle mahalle kesinti saatleri ve arıza çalışmaları İZSU tarafından paylaşılırken, Ana hatta meydana gelene arıza nedeniyle yeni kesintilerin yaşanacağı belirtildi.