Bugün Sular Kesilecek mi? 28 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin Planlı Su Kesintisi Programı ve İSKİ, ASKİ, İZSU, MESKİ Arızası Detayları

Tuğba Güner
16:3228/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
28 Ocak 2026 Çarşamba günü İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla, dört büyük ildeki planlı su kesintisi programları netleşti. Şebeke yenileme, ana isale hattı arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere belirli süreliğine su verilemeyecek. Vatandaşlar ise arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün sular ne zaman gelecek? Hangi il ve ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ tarafından yapılan güncel kesinti programı listesi.

Planlarını su kesintilerine göre ayarlamak isteyenler için İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin su arıza detaylarını tek bir içerikte topladık. İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ'nin resmi sitelerinden alınan güncel verilerle; kesintiden etkilenen mahalleler ve suların verilmesi planlanan saatler.

İstanbul Su Kesintisi: İSKİ 28 Ocak Duyuruları

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre, bugün İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde boru hattı yenileme çalışmaları yürütülüyor.


Detaylı Sorgulama: İSKİ Planlı Kesintiler Sayfası üzerinden mahallenizi seçerek anlık durum bilgisi alabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ PRGORAMI SORGULA

Ankara Su Kesintisi: ASKİ Arıza Sorgulama

ASKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ankara genelinde herhangi bir su kesintisi kaydı bulunmuyor. Kurumun sistemlerinde yapılan kontroller sonucunda, il genelini etkileyen ya da belirli ilçeleri kapsayan aktif bir su kesintisi ya da arıza çalışmasının olmadığı belirtildi. ASKİ tarafından paylaşılan bu bilgiler, şehir şebekesinde su temininin normal şekilde sürdüğünü ve abonelerin günlük kullanımda bir aksaklıkla karşılaşmadığını gösteriyor.


Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesinti süresi boyunca geçici olarak susuz kalacak. Özellikle sabah saatlerinde yoğun su kullanımı olan haneler, iş yerleri ve okulların kesintiyi dikkate alarak hazırlık yapmaları istendi. ASKİ, kesintinin ardından suyun kademeli olarak verileceğini de hatırlattı.


Sular Ne Zaman Gelecek? ASKİ yetkilileri onarımın öğleden sonra tamamlanacağını bildirdi. Detaylar için ASKİ Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İzmir Su Kesintisi: İZSU Güncel Liste

İzmir'de İZSU tarafından yapılan açıklamada, ana boru patlakları ve elektrik kesintilerine bağlı su duruşları yaşandığı belirtildi.


Güncel liste için: İZSU Kesinti Takibi.

İZSU SU KESİNTİ PROGRAMI SORGULA

Mersin Su Kesintisi: MESKİ Kesinti Takvimi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), kentin bazı noktalarında depo temizliği ve filtre değişimleri nedeniyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.


Online Kontrol: MESKİ Su Kesintileri sayfasından abonelik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

MESKİ SU KESİNTİ PROGRAMI SORGULA

Su Kesintisi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler


1) Cihazlarınızı Koruyun: Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi su kesintisi süresince kapalı tutun.





2) Depolama Yapın: Sular gelmeden önce musluklarınızı açık bırakmayın; su ilk geldiğinde bir miktar bulanıklık görülebilir.



3) Tasarruf Önemli: Kesinti sonrası suyun hemen aşırı tüketilmemesi, hatlardaki basıncın dengelenmesi için kritiktir.

#su kesintisi
#iski
#aski
#meski
#izsu
