UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı, 28 Ocak Salı gecesi oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanıyor. Avrupa’nın en prestijli turnuvasında tüm maçlar aynı saatte başlarken, Galatasaray deplasmanda Manchester City’ye konuk olacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saat diliminde oynanacak diğer karşılaşmalar ise Tabii Spor platformu üzerinden izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması, 28 Ocak’ta oynanacak son hafta maçlarıyla birlikte resmen sona eriyor. Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonda 8. hafta kapsamında toplam 18 karşılaşma yapılacak ve tüm müsabakalar Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Bu maçların ardından lig etabındaki sıralama netleşecek.
Galatasaray Manchester City deplasmanında
Türkiye’yi turnuvada temsil eden Galatasaray, İngiltere’de Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla Avrupa yolculuğundaki konumunu belirleyecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma sistemi
Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise eleme aşamasına kalabilmek için play-off oynayacak. Bu nedenle son hafta maçları, birçok takım açısından kritik önem taşıyor.
Son hafta maç programı
Devler Ligi’nde lig aşamasının kapanış haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
Paris Saint-Germain - Newcastle United
Manchester City - Galatasaray
Liverpool - Karabağ
Borussia Dortmund - Inter
Barcelona - Kopenhag
Arsenal - Kairat
Bayer Leverkusen - Villarreal
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Benfica - Real Madrid
Eintracht Frankfurt - Tottenham
Club Brugge - Olimpik Marsilya
PSV - Bayern Münih
Ajax - Olympiakos
Napoli - Chelsea
Monaco - Juventus
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Athletic Bilbao - Sporting
Pafos - Slavia Prag
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta maçları Türkiye’de farklı yayıncılar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray’ın Manchester City deplasmanındaki mücadelesi TRT 1’de canlı yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak diğer karşılaşmaların önemli bir bölümü ise Tabii Spor platformunda ekranlara gelecek.
Tabii Spor’da yayınlanacak öne çıkan karşılaşmalar şu şekilde:
Barcelona - Kopenhag (Tabii Spor 3)
Benfica - Real Madrid (Tabii Spor)
Borussia Dortmund - Inter (Tabii Spor 2)
Liverpool - Karabağ (Tabii Spor 4)
Monaco - Juventus (Tabii Spor 1)
PSG - Newcastle (Tabii Spor 5)
PSV - Bayern Münih (Tabii Spor 6)
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının son haftası 28 Ocak Salı günü oynanacak. Organizasyondaki 18 karşılaşmanın tamamı saat 23.00’te başlayacak ve aynı anda sahaya çıkılacak. Bu maçlarla birlikte lig aşaması tamamlanacak, üst tura yükselen ve play-off oynayacak takımlar netlik kazanacak.