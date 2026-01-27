Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma sistemi

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise eleme aşamasına kalabilmek için play-off oynayacak. Bu nedenle son hafta maçları, birçok takım açısından kritik önem taşıyor.