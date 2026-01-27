Yeni Şafak
TOKİ Eskişehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

11:0227/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Eskişehir Merkez 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi 1.Etap (2+1 642 konut, 3+1 60 konut) 702 Konut ve 2.Etap 2+1 ve 3+1 konutlar için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Eskişehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Eskişehir Merkez 1800 / 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi 1.Etap (2+1 642 konut, 3+1 60 konut) 702 Konut ve 2.Etap (2+1 689 konut, 3+1 288 konut) 977 Konut olmak üzere toplam 1679 konut inşaa edilmekte olup, başvuruda bulunan 1679 adet hak sahibine konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Eskişehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

ESKİŞEHİR MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

