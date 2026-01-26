TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde Denizli ayağı için süreç hızlandı. Türkiye genelinde birçok ilde kura çekimleri tamamlanırken, Denizli’de hak sahiplerinin belirleneceği tarih vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Denizli merkez ile ilçeleri kapsayan projede toplam 6 bin 370 konutun inşa edilmesi planlanırken, gözler kura takviminin açıklanacağı duyuruya çevrildi.
Denizli’de TOKİ tarafından hayata geçirilecek 6 bin 370 sosyal konut için başvuru sürecinin ardından gözler kura takvimine çevrildi. Binlerce başvuru sahibi, kura tarihine ilişkin duyuruların yayınlanmasını bekliyor.
TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Denizli için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli'de 6 bin 370 konut inşa edilecek. Denizli için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Denizli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Denizli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
Denizli'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
DENİZLİ MERKEZ (PAMUKKALE, MERKEZEFENDİ, HONAZ) 4700
ACIPAYAM 750
BEKİLLİ 200
BEYAĞAÇ 50
BOZKURT 50
BULDAN 24
ÇAL 100
ÇİVRİL 100
GÜNEY 94
SARAYKÖY 22
TAVAS 100
BAKLAN 30
ÇAMELİ 100
KALE 50
Denizli'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Denizli'de fiyatlar şu şekilde:
Denizli'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Denizli'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Denizli'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.