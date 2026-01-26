Yeni Şafak
TOKİ Denizli kura çekimi için geri sayım: 6370 konutun kura tarihi ne zaman?

14:3826/01/2026, Pazartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde Denizli ayağı için süreç hızlandı. Türkiye genelinde birçok ilde kura çekimleri tamamlanırken, Denizli’de hak sahiplerinin belirleneceği tarih vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Denizli merkez ile ilçeleri kapsayan projede toplam 6 bin 370 konutun inşa edilmesi planlanırken, gözler kura takviminin açıklanacağı duyuruya çevrildi.

Denizli’de TOKİ tarafından hayata geçirilecek 6 bin 370 sosyal konut için başvuru sürecinin ardından gözler kura takvimine çevrildi. Binlerce başvuru sahibi, kura tarihine ilişkin duyuruların yayınlanmasını bekliyor.

TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Denizli için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli'de 6 bin 370 konut inşa edilecek. Denizli için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Denizli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Denizli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Denizli kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Denizli'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

DENİZLİ MERKEZ (PAMUKKALE, MERKEZEFENDİ, HONAZ) 4700

ACIPAYAM 750

BEKİLLİ 200

BEYAĞAÇ 50

BOZKURT 50

BULDAN 24

ÇAL 100

ÇİVRİL 100

GÜNEY 94

SARAYKÖY 22

TAVAS 100

BAKLAN 30

ÇAMELİ 100

KALE 50

Denizli'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Denizli'de fiyatlar şu şekilde:

Denizli'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Denizli'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Denizli'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

