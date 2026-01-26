Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 26 Ocak 2026 tarihli haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin zirve yapması ve küresel mali risklerin artmasıyla tarihi rekor seviyelerine ulaştı. Ons altın dünya genelinde ilk kez 5 bin dolar barajını aşarken, yurt içinde gram altın 7 bin 100 TL seviyesini zorluyor. İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları.

1 /6 Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yılın ilk günlerinde hareketli günler geçiren altında son durum ne? Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 26 Ocak altın fiyatları.

2 /6 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 OCAK 2026) Gram Altın Alış: 6.944 TL Gram Altın Satış: 6.945 TL Ons Altın Fiyatı: 4.981 Dolar



3 /6 Çeyrek Altın Alış: 11.526 TL

Çeyrek Altın Satış: 11.617 TL Yarım Altın Alış: 23.053 TL Yarım Altın Satış: 23.233 TL





4 /6 Tam Altın Satış: 46.289 TL









5 /6 Cumhuriyet altını Cumhuriyet Altını Satış: 47.674 TL





