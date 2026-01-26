Yeni Şafak
Hareketli başladı! Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları

09:0526/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 26 Ocak 2026 tarihli haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin zirve yapması ve küresel mali risklerin artmasıyla tarihi rekor seviyelerine ulaştı. Ons altın dünya genelinde ilk kez 5 bin dolar barajını aşarken, yurt içinde gram altın 7 bin 100 TL seviyesini zorluyor. İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları.

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yılın ilk günlerinde hareketli günler geçiren altında son durum ne? Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 26 Ocak altın fiyatları.

Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.944 TL

Gram Altın Satış: 6.945 TL

Ons Altın Fiyatı: 4.981 Dolar


Çeyrek Altın Alış: 11.526 TL


Çeyrek Altın Satış: 11.617 TL

Yarım Altın Alış: 23.053 TL

Yarım Altın Satış: 23.233 TL



Tam Altın Satış: 46.289 TL





Cumhuriyet altını

Cumhuriyet Altını Satış: 47.674 TL




Ata Altın Satış: 47.496 TL


22 Ayar Bilezik Gramı: 6.726 TL

