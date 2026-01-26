Muhittin Böcek dahil 41 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Oğul Böcek'in "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda "suçu meslek edinen kişi" olarak da cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

"İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin 116 lira mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 Rolex marka saat ve cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258 milyon 600 bin lira taşınmaz ve taşınır malın müsaderesinin talep edildiği, düzenlenen iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine 2026/23 iddianame değerlendirme numarası ile tevzi edildiği kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur."