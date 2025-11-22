CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ederken partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine sert mesajlar verdi.





Kılıçdaroğlu'ndan partisine rüşvet ve yolsuzluk tepkisi: CHP derhal arınmalı Gündem / Politika





Sosyal medya hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, hesap sormak için hesap vermekten kaçınmamak gerektiğini ve hesap vermenin her bir CHP'linin namus borcu olduğunu ifade etti.

"CHP derhal arınmalıdır"

CHP'nin rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Üzerinde yolsuzluk iftiralarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidecek heyete temsilci vermeyeceğini açıklayan CHP'nin bu kararını da eleştirdi.

Eski Genel Başkan, CHP'nin, İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer alması gerektiğini belirterek, "Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır." dedi.

Sosyal medyadan eleştiri videosu

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, Türkiye'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekiyor. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir. Ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP, rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde yolsuzluk iftiralarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

CHP'ye İmralı tepkisi

İkincisi, CHP devlete istikamet çizer. Türkiye, at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş coğrafyasında sıkıştırılamaz. CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinden öncü olması ve istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında olmak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir."







