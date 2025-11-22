Komisyon İmralı ziyaretine ‘vize’ verdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, günlerdir tartışılan İmralı ziyareti konusuna dünkü 18’inci toplantısında son noktayı koydu. Komisyondan bir heyetin Ada’yı ziyaret etmesi 32 evet oyuyla kabul edildi. Kapalı oylamada İmralı’ya heyet gönderme kararı nitelikli çoğunluk esasıyla alındı. Oylamada, AK Parti, MHP ve DEM Parti ile TİP ve EMEP “evet” oyu kullandı. Yurt dışında bulunan AK Partili Kürşat Zorlu, Yeniden Refah Partili Doğan Bekin ve Yeni Yol Grubu’ndan Mehmet Emin Ekmen katılmadı. Oylamada 21 AK Partili, 5 DEM Partili, 4 MHP’li, TİP ve EMEP adaya ziyaret yönünde oy kullanırken; HÜDAPAR, DP, DSP hayır oyu kullandı. Yeni Yol Grubu’nun iki üyesi çekimser kaldı.

DEM’DEN CHP’YE TEPKİ

Komisyonda önce yapılacak ziyaret için görüşmenin kapalı oturumda yapılıp yapılmaması oylandı. CHP’li Murat Emir, oylamanın kapalı yapılmasına karşı olduklarını ifade ederek, heyete de üye vermeyi doğru bulmadıklarını, İmralı ile bağlantıda teknolojik imkânların da kullanılabileceğini söyledi. MHP’li Feti Yıldız ise partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gerekirse kendim giderim” dediğini hatırlatarak, “Biz tam da bu noktadayız” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP’li Emir’in olduğu tarafa dönerek, “Tarihi cesur insanlar yapar, cüret edenler yapar” diye konuştu.

ALTERNATİF GÖRÜŞME ÖNERİLERİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, video konferans dâhil alternatif yolların aranmasını; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise SEGBİS’le bağlanmayı önerdi. TİP Milletvekili Ahmet Şık ve EMEP Milletvekili İskender Bayhan ise grubu bulunmayan partilerin de İmralı’ya gidebilmesini istedi. Daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği toplantıda yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM’in oylarıyla komisyon toplantısı basına kapatıldı. Bunun üzerine CHP’li üyeler salondan ayrıldı.

İSİMLER BUGÜN BİLDİRİLECEK

Bugün tüm siyasi partilerin İmralı’ya gidecek komisyon üyeleri için isim bildirmesi gerekiyor. Şu ana kadar İmralı’ya gidecek komisyon heyetinde MHP’den Feti Yıldız, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti'den de Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yer alacağı kesin durumda. AK Parti'de Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.

Yeni Yol ise üye verip vermemeyi değerlendirecek. Bu değerlendirmeden sonra İmralı heyetine isim verip vermemeye karar verilecek. Karar verilirse Mehmet Emin Ekmen’in gitmesi bekleniyor. TBMM Başkanlığı, üyelerden komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar bildirilmesini istedi.











