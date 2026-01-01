TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Siirt kura tarihi TOKİ tarafından açıklandı. Bu kapsamda her gün birkaç ilin kura çekimlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki 500 bin konut Siirt TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi saat kaçta? İşte TOKİ Siirt kura tarihi.
TOKİ 500 bin konut kura çekimi tarihleri, kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari sosyal konutları için kuralar çekildi. Şimdi sıra Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman ilinden devam edecek. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirilecek şehirlerin kura takvimi ise talep.toki.gov.tr adresinden ilan ediliyor. Peki 500 bin konut Siirt TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi saat kaçta? İşte TOKİ Siirt kura tarihi.
TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman?
Bin 527 sosyal konutun inşa edileceği Siirt’te kuralar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 11:00'da 5 Ocak'ta çekilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Siirt 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?