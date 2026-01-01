TOKİ 500 bin konut kura çekimi tarihleri, kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari sosyal konutları için kuralar çekildi. Şimdi sıra Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman ilinden devam edecek. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirilecek şehirlerin kura takvimi ise talep.toki.gov.tr adresinden ilan ediliyor. Peki 500 bin konut Siirt TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi saat kaçta? İşte TOKİ Siirt kura tarihi.