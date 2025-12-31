Mekke’nin fethi ne zaman oldu ve nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi hangi gün 31 Aralık mı 1 Ocak mı? Mekke’nin fethi önemi

Mekke’nin önemi





Mekke, Kâbe’yi barındırması ve kutsal bir belde kabul edilmesi sebebiyle İslam tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de Mekke adıyla birlikte Bekke, karye, meâd, el-beledü’l-emîn ve el-beled gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Ayrıca “ekin bitmeyen bir vadi” olarak nitelendirilmiş (İbrâhîm 14/37) ve yeryüzündeki bütün yerleşimlerin merkezi anlamında “ümmülkurâ” (şehirlerin anası) olarak tanımlanmıştır.





Mekke’nin temel önemi, Allah’a kulluk amacıyla inşa edilen ilk mâbed olan Kâbe’nin burada bulunmasından kaynaklanır. Kur’an’da, Kâbe ve çevresinin her türlü saldırıdan korunmuş güvenli bir bölge (harem) olduğu vurgulanmış; bu alanın sınırları çeşitli dönemlerde dikilen alemler ile belirlenmiştir. Mekke, bizzat Allah tarafından harem kılınmış; Hz. İbrâhim’in duası ve ilanıyla bu durum tüm insanlığa duyurulmuştur. Mescid-i Harâm ile harem sınırları arasındaki mesafe 6–18 km arasında değişmektedir.





Mekke aynı zamanda âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, “Muhammedü’l-Emin” olarak tanındığı ve peygamberlikle görevlendirildiği mübarek beldedir. Ancak vahyin iniş sürecinde şehir müşriklerin hâkimiyeti altındaydı ve Kâbe putlarla doldurulmuştu.





Peygamber Efendimiz, İslam’ı tebliğ ettiği 13 yıl boyunca büyük baskı ve işkencelere maruz kalmış; müşrikler Müslümanlara eziyet etmiş, hatta O’nun öldürülmesi için karar almışlardı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s), Allah’ın emriyle Medine’ye hicret etti. Mekke’ye olan sevgisini hicret sırasında şu sözlerle ifade etmiştir:





“Ey Mekke! Vallahi sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin ve bana da en sevimli beldesin. Eğer senden çıkarılmasaydım, senden ayrılmazdım.”

(Tirmizî, Menâkıb, 68)





Sekiz yıl süren hasretin ardından, hicretin sekizinci yılında insanlık tarihinde benzeri olmayan bir fetih gerçekleşmiş; Mekke, maddî ve manevî yönleriyle yeniden asli kimliğine kavuşmuştur.