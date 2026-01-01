Bingöl'de yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

05 Ocak Pazartesi günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 43–57 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca etkili olması beklenen şiddetli soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.