TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için Afyonkarahisar'da 4 bin 370 konutun inşa edileceği proje, vatandaşlar arasında büyük heyecan oluşturdu. TOKİ Afyonkarahisar çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman başlayacak, Afyonkarahisar TOKİ ne zaman çekilecek soruları sıkça araştırılırken, konut kurasına katılacaklar isim listesi de merak ediliyor. Afyonkarahisar TOKİ başvuruları arasında yer alan vatandaşlar, kura çekilişi tarih ve detaylarını yakından takip ediyor. Sosyal konutlar merkez başta olmak üzere Şuhut, Sinanpaşa, Emirdağ, Dinar, Boldavin ve Sandıklı gibi ilçelerde inşa edilecek.
TOKİ Afyonkarahisar çekilişi ne zaman, TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, Afyonkarahisar TOKİ ne zaman çekilecek, konut kurasına katılacaklar isim listesi gibi merak edilen tüm soruların yanıtları şu şekildedir: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda il bazında gerçekleştirilecektir; Afyonkarahisar’a ait konutların çekiliş tarihi de bu takvim içinde belirlenip ilan edilecektir. 4 bin 370 konut merkez başta olmak üzere Şuhut, Sinanpaşa, Emirdağ, Dinar, Boldavin ve Sandıklı gibi ilçelerde inşa edilecek.
TOKİ 500 bin konut Afyonkarahisar kura tarihi belli oldu mu?
Afyonkarahisar TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Afyonkarahisar TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Afyonkarahisar'da 500 bin sosyal konutlar nereye, hangi ilçelere yapılacak?
Afyonkarahisar 500 bin sosyal konut TOKİ fiyatları ne kadar?
Afyonkarahisar'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Afyonkarahisar'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Afyonkarahisar'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.