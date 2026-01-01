Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Erzinca'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede sert ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 74–82 arasında değişirken, rüzgârın 5 km/sa hızla esmesi bekleniyor.