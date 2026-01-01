Yeni Şafak
Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Erzinca'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

13:071/01/2026, Perşembe
Erzincan’da kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci ve veliler, Erzincan Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Soğuk hava ve kar yağışı ihtimali sonrası Erzincan’da “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilikten yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede sert ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 74–82 arasında değişirken, rüzgârın 5 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Sıcaklıklar -12 ile -4 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 56–77 aralığında ölçülürken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü soğuk hava en etkili seviyesine ulaşacak. Günün en düşük sıcaklığı -15 derece, en yüksek sıcaklığı ise -5 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 30–56 arasında değişirken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek. Sıcaklıkların -11 ile 0 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 31–64 seviyelerinde olurken, rüzgârın hızı 2 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü de soğuk hava etkisini sürdürecek ancak sıcaklıklarda kısmi bir artış görülecek. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 30–56 arasında değişirken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca beklenen şiddetli soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

