Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2026? En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarında hesaplama netleşiyor

Ocak 2026’da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı maaş artışı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranları kesinleşecek. Mevcut beklentiler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12–14, memur emeklileri için ise yüzde 18–20 aralığında bir artışa işaret ediyor. En düşük emekli aylığında da yeni yılda yukarı yönlü güncelleme bekleniyor.
Ocak 2026 emekli maaş zammı, Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin en yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve memur emeklilerini (4C) kapsayan artış oranları, 2025’in ikinci yarısına ait enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. Zam oranlarının kesinleşmesi için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.
Zam oranı ne zaman kesinleşecek?
Emekli aylıklarına yapılacak artış, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranıyla netleşiyor. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verisini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşirken, memur emeklileri için enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur için öne çıkan oranlar
Kasım ayı itibarıyla açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden garanti altına alınmış oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31–33 aralığında seyretmesi halinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 12 ile 14 bandında oluşması bekleniyor. Bu senaryoya göre, Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bu aralıkta artacak.
Memur emeklileri için farklı tablo
Memur emeklileri ile görevdeki memurlar, toplu sözleşme kapsamında Ocak 2026’da yüzde 11’lik artışa hak kazanıyor. Buna eklenecek enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 18–20 seviyelerine çıkması öngörülüyor. Ayrıca toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda, 2026’nın ilk ayında taban aylıklara 1000 TL ilave ödeme yapılması planlanıyor.
Emekliler arasındaki fark yeniden şekilleniyor
2026 Ocak döneminde, memur emeklileri ile SSK-Bağ-Kur emeklileri arasında zam oranı farkı oluşması bekleniyor. Önceki yıllarda işçi ve Bağ-Kur emeklileri lehine olan tablo, yeni yılda tersine dönecek. Toplu sözleşmeden gelen artış nedeniyle memur emeklilerinin zam oranı daha yüksek seviyede kalacak.
En düşük emekli aylığında beklenti yükseldi
2025 Temmuz ayında 16 bin 881 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının, Ocak 2026 zammıyla birlikte yeniden güncellenmesi bekleniyor. Mevcut enflasyon projeksiyonlarına göre, en düşük emekli aylığının yeni yılda 19 bin TL seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.