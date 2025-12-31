Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2026? En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarında hesaplama netleşiyor

SSK ve Bağ-Kur için öne çıkan oranlar

Kasım ayı itibarıyla açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden garanti altına alınmış oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31–33 aralığında seyretmesi halinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 12 ile 14 bandında oluşması bekleniyor. Bu senaryoya göre, Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bu aralıkta artacak.