Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonuçları...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvurularını 15 Aralık’tan itibaren almıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 26 Aralık itibarıyla sona erdi. Şu an için sonuçlar henüz açıklanmadı.