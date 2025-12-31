Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonuçları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonuçları...

31/12/2025, Çarşamba
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerde gözler, Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak resmi duyuruya çevrildi. Peki 3000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 bin sözleşmeli personel alımı için başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar sonuç araştırmalarını hızlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirme sonuçlarının Kariyer Kapısı üzerinden duyurulması bekleniyor. İşte sürece dair son bilgiler…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvurularını 15 Aralık’tan itibaren almıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 26 Aralık itibarıyla sona erdi. Şu an için sonuçlar henüz açıklanmadı.

Geçmiş yıllardaki alımlar göz önüne alındığında, başvuru inceleme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürdüğü biliniyor. Bu kapsamda sonuçların 2026 Ocak ayının ilk yarısında ilan edilmesi muhtemel görünüyor.

