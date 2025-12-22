Yeni Şafak
Kamu iş ilanları: KPSS'li ve KPSS şartsız memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuru şartları ile tarihleri ile ilgili detaylar

13:2922/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Kamu kurumları, yıl boyunca ihtiyaç duydukları alanlarda personel ve memur istihdamı için yeni ilanlar yayımlamayı sürdürüyor. Açıklanan alımlar arasında KPSS şartı bulunan kadroların yanı sıra KPSS’siz başvuru yapılabilen pozisyonlar da yer alıyor. Adaylar, mezuniyet durumları ve sahip oldukları niteliklere göre uygun kadrolara başvurarak kamuda görev alma imkânı elde edebiliyor. Başvuru şartları ve süreçler, kurumdan kuruma ve pozisyonlara göre değişiklik gösterebiliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, 1113 işçi alımı için başvuruları İŞKUR aracılığıyla kabul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise 3 bin personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Güncel kamu personel alım ilanları, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın resmi internet platformları üzerinden takip edilebiliyor.

Kamu memur alımı ve personel alım ilanları, sınavlı ve sınavsız atama fırsatlarıyla binlerce adayın radarında yer alıyor. Devlet kurumları, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli branşlarda istihdam sağlarken, KPSS tabanlı kadroların yanı sıra bazı pozisyonlarda KPSS koşulu aranmaksızın alım yapılıyor. İlanlar, kurumların spesifik gereksinimlerine göre şekilleniyor ve genellikle Resmî Gazete ile resmi sitelerde duyuruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde 3 bin yeni personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Peki, KPSS gerektiren ve gerektirmeyen kamu personel alımı fırsatları hangi bakanlık ve kurumlarda var? İşte, kamu personel alımı güncel iş ilanlarına dair detaylar.

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2025 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı 22 - 26 Aralık

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı memur alım 24 Aralık 6 Ocak

Rekabet Kurumu Başkanlığı rekabet uzman yardımcısı alımı 2 Aralık 2 Ocak

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 22 Aralık 5 Ocak

İnönü Üniversitesi personel alımı 22 Aralık 5 Ocak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alımı 22 Aralık 5 Ocak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel almı 15-26 Aralık

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı sözleşmeli personel alımı 1- 31 Aralık

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettiş yardımcısı alacak 9-18 Mart

Serhat Kalkınma Ajansı personel alımı 22 Aralık 5 Ocak

Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 12-26 Aralık

Aksaray Üniversitesi personel alımı 15-29 Aralık

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alımı 17 Kasım 29 Aralık

Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer muhasebat kontrolörü alımı 22-31 Aralık

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

