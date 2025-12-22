Yeni Şafak
Türk heyeti Şam'da: Gündem 10 Mart mutabakatı

Nur Banu Aras
11:5122/12/2025, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da. Cumhurbaşkanı Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek heyetin ajandasında Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci ele alınacak. Zirve kapsamında 3+3 formatlı toplantı da yapılacak.

Edinilen bilgilere göre Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları ile Suriye’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na (DMUK) ahiren katılımı kapsamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DEAŞ’ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği de görüşülecek.



#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#İbrahim Kalın
#Ahmed Şara
