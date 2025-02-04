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Suriye lideri Ahmed Şara bugün Türkiye'de

Suriye lideri Ahmed Şara bugün Türkiye'de

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
Burak Doğan
04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ahmed Şara.
Ahmed Şara.

Suriye devriminin lideri, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’de. Erdoğan, Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınacak. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için atılacak ortak adımlar değerlendirilecek. Geçiş yönetimi ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde durulacak.

KRİTİK DÖNEMEÇ

Hem bürokratik hem de sembolik anlam taşıyan ziyaretin en önemli gündemi ise terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki varlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara’nın yapacağı görüşme, Türkiye-Suriye ilişkileri açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Ankara, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin varlığına son verilmesini temel şart olarak belirtirken, Suriye yönetimi de bu konuda adım atmaya hazır olduğunun sinyallerini veriyor.



#Diplmasi
#Suriye
#Ahmed Şara

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