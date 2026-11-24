Galatasaray'dan anlamlı hareket: Tüm Türkiye ayakta alkışladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin taraftarların Filistin'e destek pankartları nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı. Galatasaray, bütün şikayetlere rağmen Aston Villa maçında Filistin için bir kez daha pankartlar açtı. Galatasaray'ın bu anlamlı desteği büyük beğeni topladı.