Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Bir sonraki hafta temsilcimiz deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Aston Villa maç özeti
4. dakikada Manzambi pasını ceza yayının sağındaki Jackson’a aktardı. Jackson’un bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
20. dakikada Lemina ara pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Jakobs’u topla buluşturmak istedi. Kaleci Suzuki kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
62. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası içi ve çevresinde iyi paslaşan sarı-kırmızılılarda top ceza yayının sağındaki Yunus Akgün'e geldi. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Singo'nun kafayla vurduğu topu savunma önledi. Altıpas içinde Jackson'ın göğsünden sekerek yükselen meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Gül, sakatlanma pahasına kafayla vurduğu topu filelere gönderdi: 1-0
Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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