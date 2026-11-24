Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, müsabakanın oynanacağı Stamford Bridge'de gerçekleştirildi.

Maçın taktiği üzerinde duruldu

Futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından önce pas çalışması yaptı, daha sonra 2 gruba ayrılarak top kapma idmanına geçti. Antrenman, dayanıklılık çalışmasıyla da devam etti.

Çalışmanın basına kapalı bölümünde Shakhtar Donetsk maçının taktiği üzerinde duruldu.

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Yıldırım, idman öncesinde eğitim hayatını Londra'da sürdüren kızı Yaz Yıldırım'la Chelsea'nin stadı Stamford Bridge hakkında konuştu. Yaz Yıldırım, daha önce fırsat buldukça Chelsea maçlarını stadyumda izlediğini söyleyerek babasına tribünler hakkında bilgi verdi.

Reklam Reklam

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'de başlayacak.

Raşid Necati Aslım Anadolu Ajansı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Müsabakanın oynanacağı Stamford Bridge'deki antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Spor

Galatasaray 1-0 Aston Villa (Maç Özeti İzle – VİDEO)

Spor

Real Madrid - PSV CANLI TABİİ SPOR İZLE || Real Madrid - PSV Eindhoven maçı şifresiz canlı izleme linki var mı, nereden yayınlanıyor?

Spor

Kayserispor, Keçiörengücü deplasmanının hazırlıklarına başladı