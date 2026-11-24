Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadelede yaşanan ilginç bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.
Barış Alper'in forması yırtıldı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın formasının arkadan yırtıldığı görüldü. Karşılaşma sırasında ortaya çıkan görüntü, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Sosyal medyada gündem oldu
Barış Alper'in yırtılan formasıyla ilgili görüntüler futbolseverlerin dikkatini çekti. Yaşanan olay sosyal medyada çok sayıda paylaşımın konusu oldu.
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