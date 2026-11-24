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Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdiğini duyurdu.

Teknik Direktör Umut Eskiköy'ün istifasının ardından boşalan görev için Kutlu ile anlaşma sağlandı.

Kutlu imzayı attı

Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız'ın katıldığı imza töreninde 54 yaşındaki teknik adam, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü görevi için Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı. Hakan hocamıza Sarıyer ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlu, son olarak Sakaryaspor'da görev yaptı.

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta geride kalırken Sarıyer, 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

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