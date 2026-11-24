Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 13’üncü haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan antrenman, fitness salonunda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada pas, şut ve orta çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.
Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak.
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