Milli güreşçi Melisa Sarıçiçek, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası müsabakalarda da başarı elde ederek adını dünyaya duyurmayı hedefliyor. Sarıçiçek, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Milli güreşçi Melisa Sarıçiçek, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası müsabakalarda da başarı elde ederek adını dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu 18 yaşındaki Melisa, hazırlıklarını antrenör Yakup Yağcı'nın yönetiminde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda sürdürüyor.

Güreşe ağabeyi sayesinde başladı

Edirne'deki Kırkpınar Spor Lisesi'nde eğitim gördüğünü söyleyen Melisa Sarıçiçek, ağabeyinin güreş yapması nedeniyle spora ilgi duyduğunu anlattı.

Reklam Reklam

Arkadaşlarının da güreşçi olduğunu, onları takla atarken görüp özendiğini belirten Melisa, "Bu şekilde ben de spora başlamış oldum." dedi.

Canan Tükelay Anadolu Ajansı Milli güreşçi Melisa Sarıçiçek, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası müsabakalarda da başarı elde ederek adını dünyaya duyurmayı hedefliyor. Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı Antrenörü Yakup Yağcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Brezilya'daki oyunlara hak kazandı

Disiplinli çalıştığını anlatan Melisa, Brezilya'da 3-8 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Oyunları'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

Melisa, "Daha çok çalışıp, şampiyon olmak istiyorum. Küçük bir beldeden çıktım. Zor oldu ama mücadele ederek çıktım." diye konuştu.

Reklam Reklam

Bu yıl Türkiye şampiyonu olduğunu, geçen yıl ise üçüncü olduğunu anlatan Melisa, "Ailem beni çok destekliyor. Her zaman arkamdalar." ifadelerini kullandı.

Melisa, hedefine spora ilk başladığı günden itibaren her zaman şampiyonluk koyduğunu vurguladı.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı Antrenörü Yakup Yağcı, azimle ve hedeflerine odaklanarak çalışmaya devam ettiklerini belirterek Melisa'nın Brezilya'daki şampiyonadan madalyayla döneceğine inandığını vurguladı.

Reklam Reklam

Spor

Giresun Sanayispor Teknik Direktörü Yeşilova ligde kalmayı hedefliyor

Spor

Dursun Özbek bizzat açıkladı: İsrail Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmiş!

Spor

Galatasaray U19'dan geri dönüş: Aston Villa'yı mağlup etti