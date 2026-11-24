Milli güreşçi Melisa Sarıçiçek, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası müsabakalarda da başarı elde ederek adını dünyaya duyurmayı hedefliyor.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu 18 yaşındaki Melisa, hazırlıklarını antrenör Yakup Yağcı'nın yönetiminde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda sürdürüyor.
Güreşe ağabeyi sayesinde başladı
Edirne'deki Kırkpınar Spor Lisesi'nde eğitim gördüğünü söyleyen Melisa Sarıçiçek, ağabeyinin güreş yapması nedeniyle spora ilgi duyduğunu anlattı.
Arkadaşlarının da güreşçi olduğunu, onları takla atarken görüp özendiğini belirten Melisa, "Bu şekilde ben de spora başlamış oldum." dedi.
Brezilya'daki oyunlara hak kazandı
Disiplinli çalıştığını anlatan Melisa, Brezilya'da 3-8 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Oyunları'na katılmaya hak kazandığını söyledi.
Melisa, "Daha çok çalışıp, şampiyon olmak istiyorum. Küçük bir beldeden çıktım. Zor oldu ama mücadele ederek çıktım." diye konuştu.
Bu yıl Türkiye şampiyonu olduğunu, geçen yıl ise üçüncü olduğunu anlatan Melisa, "Ailem beni çok destekliyor. Her zaman arkamdalar." ifadelerini kullandı.
Melisa, hedefine spora ilk başladığı günden itibaren her zaman şampiyonluk koyduğunu vurguladı.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı Antrenörü Yakup Yağcı, azimle ve hedeflerine odaklanarak çalışmaya devam ettiklerini belirterek Melisa'nın Brezilya'daki şampiyonadan madalyayla döneceğine inandığını vurguladı.
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