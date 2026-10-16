Güreşte Dünya Şampiyonası kadromuz açıklandı

Rıza Kayaalp'in annesi: Oğlum sabrıyla şükrüyle kazandı

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Atilla Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu son zaferiyle birlikte 13. kez Avrupa şampiyonu olan Kayaalp, güreş tarihine geçti. Oğlunun tarihi başarısın ekran başında şahitlik eden Sevgi Kayaalp "Biz bayrak için çalışıyoruz. Orası güreş yeri, dövüş yeri değil. Benim oğlum da onlara vurabilirdi ama sabrıyla, şükrüyle kazandı. İki rakibi de oğluma vurdu, ben de anneyim, dayanamıyorum ama ona hep dua ettim. Ben oğlumla çok gurur duyuyorum, mutluyum. Allah böyle evladı herkese versin." diye konuştu.