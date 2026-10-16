Güreşte Dünya Şampiyonası kadromuz açıklandı
Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu. Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda, Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak rekor kıran Rıza Kayaalp temsil edecek.
Başkent Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak şampiyonaya katılacak ülkeler, sporcu listelerini Dünya Güreş Birliğine (UWW) bildirdi.
Şampiyona grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda, Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak rekor kıran Rıza Kayaalp temsil edecek.
UWW'nin internet sitesindeki şampiyona kadrosunda yer alan 30 milli güreşçi şöyle:
55 kilo: Ömer Halis Recep
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Yüksel Sarıçiçek
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Rıza Kayaalp
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Sevim Akbaş
65 kilo: Ayşe Erkan
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
57 kilo: Muhammet Karavuş
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Ferhat Kılıç
74 kilo: Cüneyt Budak
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Alperen Tokgöz
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl