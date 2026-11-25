İşitme engelli milli güreşçiler, yarın Ermenistan'da 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk madalya müsabakalarına çıkacak.
Ay-yıldızlı güreşçiler, Kotayk bölgesindeki Tsaghkadzor kentinde yer alan spor kompleksinde bugün ikinci antrenmanlarını yaptı. Yarın başlayacak madalya mücadelelerini beklemeye başladılar.
Yılmaz: Müsabakalara hazırız
İşitme Engelli Güreşçiler Gençler Milli Takım Antrenörü Salih Yılmaz, milli sporcuların bugünkü idmanlarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Yılmaz, "Ermenistan'da bugün ikinci ve son antrenmanımızı tamamladık. Müsabakalara hazırız, yarın yıldızlar ve genç sporcularımız olarak 20 siklette maçımız olacak. İlk müsabakamız sabah 8.30'da başlayacak. Şampiyonaya 10'a yakın ülke katılıyor. Ev sahibi Ermenistan, Rusya, Yunanistan, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkeler var. Güzel bir müsabaka olacak, yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Güzel sonuçlar bekliyoruz, çünkü iyi çalıştık." diye konuştu.
Türkiye adına 48 sporcu mindere çıkacak
Şampiyonada Türkiye adına 48 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Milliler, büyükler serbestte 10, büyükler grekoromende 10, gençler serbest ve grekoromende 18, yıldızlar serbest ve grekoromende ise 10 sporcuyla mindere çıkacak.
Organizasyon 1 Aralık'ta sona erecek.
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