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Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ömer Yavuz, yarın Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başlayacak organizasyondan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Şampiyonası'nda 125 kiloda birinci oldu

Güreşçi ve spor eğitmeni Yavuz, Türkiye'de resmi anlamda ilk kez Yozgat'ta 29-30 Nisan'da gerçekleştirilen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 125 kiloda birinci oldu.

Sopa çekme güreşi olarak da bilinen ve rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği spor dalındaki performansıyla milli takıma seçildi.

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Yavuz, Kazan'da yarın başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Dörtyol ilçesindeki Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde yaptığı antrenmanlarla organizasyonun hazırlıklarını tamamladı.

Kentten ayrılan Yavuz, boynunda altın madalyayla memleketine dönmeyi hedefliyor.

Ali Kemal Zerenli Anadolu Ajansı Milli güreşçi Ömer Yavuz, Hatay'daki antrenmanlarında sopa çekme güreşi çalışması yapıyor; Yavuz, yarın Kazan'da başlayacak Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Ali Kemal Zerenli Anadolu Ajansı Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, Kazan'a gitmeden önce yaptıkları antrenmanda sopa çekiyor.

"Hem heyecanlıyım hem mutluyum"

Yavuz, Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonada birinci olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Uluslararası arenaya mas güreşinde ilk kez çıkacağını dile getiren Yavuz, "Nasip olursa orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız. İlk defa yapıldığı için daha önce kimse katılmadı. Bizim de bu branşta ilk deneyimimiz olacak." dedi.

Hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu kişisel bir mesele değil sonuçta ülkemizi temsil edeceğiz. Orada derece yaparsak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız, İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Büyük bir sorumluluk. Hem heyecanlıyım hem mutluyum hem de bu bilincin, sorumluluğun farkındayım." diye konuştu.

Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybettiğini belirterek Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda elde etmeyi istediği başarıyı afette yaşamını yitirenlere adayacağını kaydetti.

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Ali Kemal Zerenli Anadolu Ajansı Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçi Ömer Yavuz, Hatay'da antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

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