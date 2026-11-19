Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), 2026-2027 deve güreşi sezonunda deve taşıma ücretlerini açıkladı ve fiyatların aylık güncelleneceğini duyurdu.

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Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), 2026-2027 deve güreşi sezonunda uygulanacak taşıma ücretlerini belirledi.

Federasyon, fiyatların aylık olarak güncelleneceğini de duyurdu.

Ücretler 35 liradan 75 liraya çıkıyor

Federasyon yönetim kurulunun belirlediği tarifeye göre ücretler, taşınacak deve sayısına bağlı olarak 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar yükselecek.

DEGÜF'ün duyurusunda kilometre başına taşıma ücreti bir deve için 35 lira, 2 deve için 45 lira, 3 deve için 55 lira, 4 deve için 65 lira, 5 ve üzeri deve için ise 75 lira olarak belirlendi.

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Kısa mesafeli taşımaların ücretleri komitelerle yapılacak anlaşmaya bağlı olacak, belirlenen fiyatların aylık olarak güncelleneceği de açıklamada yer aldı.

IHA Devecilik Kültürü ve deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), 2026-2027 deve güreşi sezonunda uygulanacak taşıma ücretlerini belirlerken, fiyatların aylık olarak güncelleneceğini duyurdu.

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