Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan Teneffüs Ara Tatil Programı, birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. Çocukların tatil dönemlerini yalnızca dinlenerek değil, hareket ederek, öğrenerek ve yeni arkadaşlıklar kurarak değerlendirmelerine imkân tanıyan program, spor ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Oyun, Spor ve Eğlence Bir Arada

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar; geleneksel çocuk oyunlarından sportif faaliyetlere, eğlenceli yarışmalardan koordinasyon ve denge oyunlarına kadar pek çok farklı etkinliğe katılıyor. Takım çalışmasına dayalı oyunlarla birlikte hareket etmeyi öğrenen çocuklar, fiziksel becerilerini geliştirirken arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Programda, sportif faaliyetlerin yanı sıra çocukların hayal güçlerini destekleyen atölye çalışmaları ile sinema gösterimlerine de yer veriliyor. Böylece çocuklar, farklı ilgi alanlarını keşfetme ve yeni deneyimler kazanma fırsatı yakalıyor.

Reklam Reklam

Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Sosyalleşiyor

Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de güçlendirmeyi hedefleyen programda paylaşma, yardımlaşma, arkadaşlık, saygı ve takım ruhu gibi değerler ön plana çıkıyor. Her çocuğun etkinliklere aktif katılımının teşvik edildiği program sayesinde çocuklar, birlikte hareket etmenin ve ortak hedefler doğrultusunda mücadele etmenin önemini deneyimleyerek öğreniyor. Sportif etkinliklerde fair play anlayışının benimsenmesine de özen gösteriliyor.

Ümraniye Belediyesi Çocukların Gelişimini Desteklemeye Devam Edecek

Ümraniye Belediyesi, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinlik ve eğitim programlarıyla geleceğin sağlıklı, özgüvenli ve sosyal bireylerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Belediye, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına ve serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerine imkân sunan çalışmalarını sürdürecek.