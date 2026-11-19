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Doping ihlali nedeniyle 3 yıl men cezası alan isim, Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı kadın atlet Peres Jepchirchir oldu.

Atletizm Dürüstlük Birimi'nin (AIU) açıklamasında, "Jepchirchir, eritropoietin (EPO) kullanımı nedeniyle üç yıl süreyle spordan men edildi." bilgisi verildi.

Birinciliklerden men cezasına

Dünya Maraton Serisi'nde birçok kez zafer kazanan 33 yaşındaki Jepchirchir, New York (2021), Boston (2022), Londra (2024) ve bu yılın ağustos ayında düzenlenen Sidney maratonlarında birinci olmuştu.

Jepchirchir'in Dopingle Mücadele Kuralları'nın (ADR) 2.1 numaralı kuralını (Sporcunun örneğinde yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunması) ve 2.2 numaralı kuralını (Sporcu tarafından yasaklı bir maddenin veya yöntemin kullanılması ya da kullanılmaya teşebbüs edilmesi) ihlal ettiğini kabul ettiği açıklamada kaydedildi.

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2021'de Olimpiyat altın madalyası da kazanan 33 yaşındaki sporcunun geçen ekim ayındaki numunesinde eritropoietin (EPO) tespit edilmesi üzerine yarışması geçici olarak AIU tarafından askıya alınmıştı.

Örnek, Kenya'da, Jepchirchir'in 2026'da Sidney Maratonu'nu kazanmasından önce alınmıştı.

Kenyalı iki atlete daha ceza verildi

Yaptırım uygulanan üç önemli Kenyalı sporcudan biri de Jepchirchir oldu.

Veronica Loleo, EPO kullandığını itiraf etmesinin ardından üç yıl men cezası alırken, Ronald Korir biyolojik pasaportunda bulunan anormallikleri açıklayamadığı için altı yıl men cezası aldı.

Dünya Yol Koşusu Şampiyonası'nda yarı maraton kategorisinde gümüş madalya kazanan ve dünya sıralamasında altıncı sırada yer alan Loleo'ya, EPO kullanımı ve vücudunda EPO bulunması nedeniyle ADR 2.1 ve ADR 2.2 kurallarını ihlal ettiğini kabul etmesi üzerine 3 yıl men cezası verildi.

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Sporcu biyolojik pasaportunda tespit edilen ve açıklayamadığı anormallikler nedeniyle ADR 2.2 kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıl süreyle spordan men edilen Korir, 2023 Berlin Maratonu'nu dördüncü sırada tamamlayan 35 yaşındaki maraton koşucusuydu.

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