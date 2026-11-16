Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu: Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Giresunspor, 1967 yılında başlayan profesyonel futbol serüveninde ilk kez amatör lige gerilemiş oldu.

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Türk futbolunda bir döneme damga vuran Giresunspor, tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Süper Lig'de mücadele ettiği dönemlerde büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Karadeniz temsilcisi, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

2021 yılında 44 yıllık Süper Lig hasretine son veren yeşil-beyazlı ekip, aradan geçen birkaç yılın ardından kendisini amatör ligde buldu. Giresunspor'un küme düşmesiyle birlikte kentte profesyonel liglerde mücadele eden takım da kalmadı.

Giresunspor'un Süper Lig macerası, 2022-2023 sezonunun sonunda küme düşmesiyle sona erdi. Sonraki yıllarda mali sıkıntılar, transfer yasakları ve yönetimsel sorunlarla mücadele eden kulüp, alt liglerde de tutunamadı.

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TFF 1. Lig'den sonra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e kadar gerileyen yeşil-beyazlı ekip, 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

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