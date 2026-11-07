Milli takımın davetini reddetti: Tehdit ediliyor

Irak Milli Takımı'nda Hammarby forması giyen Montader Madjed'in kadroya katılmayı reddetmesiyle patlak veren kriz, bir kulüp yöneticisinin skandal açıklamalarıyla büyüdü. Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie'nin 21 yaşındaki genç futbolcuyu açıkça idamla tehdit etmesi, ülke futbolunda infial yarattı.
Yaşanan korkunç gelişmenin ardından Irak Futbol Federasyonu vakit kaybetmeksizin harekete geçti ve oyuncuya yönelik tehditleri şiddetle kınadı. Federasyon Sözcüsü Ahmed Al-Falluji yaptığı resmi açıklamada, "Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında derhal yasal işlem başlatılmalı." diyerek tepkisini dile getirdi.
İsveç'te doğdu Irak'ı seçmişti
İsveç ve Irak çifte vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusu Montader Madjed, kariyerini İsveç ekibi Hammarby'de sürdürüyor. Alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu, 2023 yılında milli takım tercihini Irak'tan yana kullanmış ve A Milli Takım düzeyinde 4 karşılaşmada görev almıştı.
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