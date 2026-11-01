38. Geleneksel Off-Road Şenlikleri Düzce'de sona erdi

38. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hız etabıyla tamamlandı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) ve Gümüşova Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 77 araç ve 154 sporcu katıldı.

Yarışların ikinci gününde 60 araç hız etabı için parkura çıktı. Yardımcı pilotlarla 120 sporcu, araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. Bazı araçlar dik yokuşlarda devrildi.

Hız etabında su havuzları da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Sporcular, araçlarının çamura saplanmaması için mücadele etti.

29 Ekim'de bölgede kurulan karavan ve çadır kampıyla başlayan şenlik, Düzce ve çevre illerden adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

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