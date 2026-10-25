Deniz Öncü'nün Avustralya'daki yarışı iptal edildi

Milli yelkenci Ahmet Arel Barut İtalya'dan madalyayla döndü

İtalya'da geçen hafta düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 4 kişilik milli takımda yer alan Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcusu Ahmet Arel, AA muhabirine elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.