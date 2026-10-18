Arda Güler'den Sevilla'ya jeneriklik gol! Tek vuruşla ağları sarstı

Ümit Milli Futbol Takımı play-off turunda Çekya ile eşleşti

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, play-off turunda Çekya'nın rakibi oldu.