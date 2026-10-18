Arda Güler'den Sevilla'ya jeneriklik gol! Tek vuruşla ağları sarstı
23:17, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 23:27, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Arda Güler'den Sevilla'ya jeneriklik gol! Tek vuruşla ağları sarstı
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Sevilla karşılaşmasında attığı nefis golle dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, 30. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, kaydettiği şık golle karşılaşmaya damga vurdu.
Arda Güler'den Sevilla karşısında harika gol
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, mücadelenin 30. dakikasında sahneye çıktı. Yan Diomande'nin sol kanattan gönderdiği pası tek vuruşla ağlara gönderen milli oyuncu, takımına üstünlüğü getiren isim oldu.
Arda'nın etkileyici bitiriciliğiyle gelen gol, Real Madrid'i Sevilla karşısında 1-0 öne geçirdi.
İşte Arda Güler'in Sevilla'ya attığı müthiş gol;
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