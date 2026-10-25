Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı Cumhuriyet Rallisi'ni kazanan belli oldu
14:22, 25/10/2026, Pazar
AA
Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe kazandı
2026 Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi kazandı.
Klasik Otomobil Spor Kulübü tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cumhuriyet Rallisi'nde en eskisi 1954, en yenisi 1989 model 47 klasik otomobil İstanbul'da yarıştı.
Rallinin genel klasman lideri, deneyimli yarışmacılar Çiğdem-Cengiz Kabatepe oldu.
Organizasyon, 24 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen galada dereceye giren ekiplerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.